William Dunker n’est plus: le chanteur carolo, rendu célèbre par son tube «Toudis su’l voye», est décédé à l’âge de 64 ans

William Dunker restera une figure marquante de la scène belge, de la scène wallonne, une langue qu’il aimait et qu’il pratiquait au quotidien… Et qu’il avait su marier aux accents du blues.

Jean-Claude Hérin

Un morceau-phare

Tout le monde (et sans doute même certains parmi les plus jeunes) a entendu au moins une fois fredonner son plus grand succès, Toudis su’l voye, « Toujours en vadrouille », « Toujours sur la route », un morceau créé en 1985, diffusé en 45-tours, et qui connaîtra une seconde vie dix ans plus tard, une fois gravé sur CD. Et si nous ne sommes pas forcément connaisseur de l’ensemble de son œuvre, nous retenons tout de même, d’un autre morceau, « Condroz Western », cette définition aussi évidente que fabuleuse du hamburger, « un vitoulet stitchî dins un pistolet » !

Carolo pure laine, William Dunker avait connu le Charleroi musical des années 70-80, et y avait noué de solides amitiés, construites autour de passions communes. Ce bon vivant avait reçu nombre de marques de distinction, dont l’Ordre de Léopold. Ce n’est évidemment pas cela que l’on retiendra de William Dunker, mais sa bonne humeur, son amour du wallon et de sa région, « de Marcinelle jusqu’à Gembloux »... Et même bien plus loin encore... Marqué, dans un passé récent, par plusieurs problèmes de santé, l’artiste carolo avait dû être hospitalisé voici peu à Marie Curie, où il devait finalement perdre son dernier combat.