La climatisation, un investissement économique et utile, même après l’été?

Il fait encore très chaud ce dimanche 25 juin. Les températures extérieures avoisinent les 30 degrés, et dans certains intérieurs, la chaleur est intenable. Beaucoup se ruent sur les refroidisseurs d’air mobiles, que l’on peut trouver dans des magasins de bricolage traditionnels, style Brico ou Hubo.

Mais les climatisations dites « split », ont aussi le vent en poupe ces dernières semaines. Ces modèles sont composés d’une, ou plusieurs, unités intérieures et d’un groupe extérieur. Nombreux sont les clients qui font appel à des professionnels pour équiper leurs pièces de vie de ces installations très confortables en ces jours de fortes chaleurs. « Depuis un bon mois, je dirais que je tourne aux alentours de 20-25 devis par semaine, en plus des installations et des dépannages », confie Thibault De Ceuninck, frigoriste indépendant, « le plus souvent, c’est pour le séjour et les chambres, pour profiter d’un intérieur au frais et de nuit respirable ». Mais ce système de climatisation/pompe à chaleur est, selon les professionnels, un véritable bon investissement sur le long terme, et pour toutes les saisons.