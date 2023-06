Envie d’emmener votre famille dans un parc d’attractions cet été? Direction le Parc Astérix (tarifs, horaires...)!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les vacances d’été arrivent et vous cherchez à remplir vos journées pour partager des moments privilégiés avec vos enfants, sans effectuer des milliers de kilomètres ? de videos

Dès ce lundi et chaque semaine, Sudinfo vous donnera quelques idées de parcs d’attractions à découvrir tout au long de la saison estivale.

Pour entamer cette série, direction le Parc Astérix, situé à 35 kilomètres au nord de Paris, et à moins de 3 heures de la Belgique. Dans ce parc à thème axé autour d’une seule et unique thématique, vous découvrirez un mélange de 50 attractions et de spectacles mis en scène dans 6 univers (la Gaule, l’Empire Romain, la Grèce Antique, les Vikings, À Travers le Temps et l’Égypte). Il y en a pour tous les âges !

Les personnages en chair et en os !

En vous baladant, vous aurez probablement la chance de croiser tous les personnages de la bande dessinée qui risquent bien de vous surprendre : Astérix, Obélix, Panoramix, Falbala ou encore Bonemine. Cet été, le public pourra découvrir le « Défilé Gaulois » avec le char de Jules César, le char de Cléopâtre et de ses courtisanes sans oublier celui des Irréductibles Gaulois sans oublier celui des « Pirates ». Les visiteurs pourront également profiter du spectacle « Main Basse » sur la Joconde mêlant cascades, acrobaties et humour…