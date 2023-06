Philip Mestdagh est confiant pour les Belgian Cats: «Ce sera une démonstration contre l’Espagne»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À la tête des Belgian Cats pendant un septennat (2015-2021), et même un peu plus si l’on compte les presque deux années d’abord passées au côté de son prédécesseur Daniel Goethals, Philip Mestdagh aura été le grand architecte de l’équipe nationale belge féminine de basket qu’il aura quittée à l’automne 2021, dans la foulée des Jeux olympiques de Tokyo auxquels les basketteuses belges avaient accédé pour la première fois. « J’ai devant moi la première médaille de bronze que nous avons conquise en 2017 à l’Euro de Prague : c’est là que le train a démarré, et j’ai l’impression que nous sommes maintenant à l’arrivée, après bien d’autres étapes, bien sûr, comme la Coupe du monde 2018 (4e), l’Euro 2019 (5e), l’Euro 2021 (3e), Tokyo (7e) et la Coupe du monde 2022 (5e). »