Impressionnant accident près d’Arlon: une personne coincée dans sa voiture

Un accident de la circulation s'est produit dimanche en fin de journée à Toernich. Il était aux alentours de 18h quand un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a terminé sa course sur le flanc, dans une sapinière. Les pompiers ont dû procéder à la désincarcération d'une personne coincée à l'intérieur de l'épave. On ne déplore heureusement pas de blessé. Les postes d'Aubange et Étalle sont intervenus sur place avec pompe et balisage, sous le commandement d'un officier de Libramont.