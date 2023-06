Écaussinnes: Pour Sébastien Deschamps (Ensemble), «dans l’opposition, il faut parfois mettre les pieds dans le plat et monter au créneau!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sébastien Deschamps, en politique, vous êtes ce qu’on pourrait appeler un hyperactif. Il suffit de voir les conseils communaux : à chaque fois, Ensemble dépose le maximum de points complémentaires possibles. Vous parlez souvent d’opposition constructive ; c’est quoi, selon vous ?

D’abord, c’est surveiller le travail de la majorité, surveiller ce qui est fait et ce qui n’est pas fait. Veiller à ce que les promesses soient honorées. On épluche tout. C’est important et c’est rassurant pour les citoyens de savoir que l’on est attentif. Parfois, nous sommes interpellés par les riverains qui nous disent de faire attention à telle ou telle chose. C’est aussi notre volonté de proposer au conseil les points de notre programme. Parallèlement à ça, je vais régulièrement à la commune, je consulte tous les courriers entrants, et je consulte plein de dossiers, notamment financiers. Ça me donne de la matière pour les interpellations.