Coup dur pour le Standard: malgré un accord avec le club liégeois, Mads Andersen, défenseur de Barnsley, devrait s’engager avec un club promu en Premier League

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’information relative aux négociations en cours entre Barnsley et Luton Town pour le transfert du défenseur central danois de 25 ans Mads Andersen n’aurait sans doute trouvé aucun écho en Belgique si le Standard n’avait été lié, à un certain moment, au dossier. Orphelin de Noë Dussenne, qu’il a décidé depuis de longues semaines de ne pas conserver, et bientôt probablement de Kostas Laifis, qui à un an de l’expiration de son contrat souhaite quitter le navire pour se rapprocher des siens, le club liégeois a fait de l’engagement d’un défenseur axial d’expérience, capable d’épauler ses jeunes, l’une de ses priorités du mercato estival.