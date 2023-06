Hangar en feu, conducteur incarcéré... la zone de secours Luxembourg est intervenue à de nombreuses reprises ce week-end

Les pompiers sont intervenus à deux reprises pour des incendies de véhicules, ce samedi matin. Vers 8h40, une voiture a pris feu sur le parking d'un garage, rue Saint-Lambert à Bouillon. Les flammes se sont déclarées pour une raison inconnue au départ de la console centrale. Un véhicule, deux pompes et un officier sont intervenus sur place pour briser la vitre et éteindre l'intérieur de la voiture. Un autre incendie de véhicule s'est déclaré vers 9h48 sur la N89 à hauteur de Champlon. Les pompiers de Saint-Hubert sont intervenus sur place.

Les interventions ont commencé dans la nuit de vendredi à samedi. Il était aux alentours de 3h20 du matin quand un automobiliste qui circulait sur la N83 a perdu le contrôle de son véhicule entre Chassepierre et Florenville. La voiture a percuté un aqueduc dans l’accotement avant d’être projetée contre un sapin. Elle est ensuite partie en tonneau, pour finalement s’immobiliser dans le bas-côté, totalement disloquée. À leur arrivée sur place, les pompiers ont retrouvé des débris éparpillés sur une cinquantaine de mètres, tandis que le moteur avait été éjecté à une vingtaine de mètres de la carcasse. Le conducteur de 31 ans, lui, se trouvait toujours à l’intérieur. Les secours ont dû procéder à sa désincarcération. Blessé mais toujours conscient, l’automobiliste a été pris en charge par le PIT puis transporté vers l’hôpital de Libramont. Les pompiers de Florenville et Bouillon sont intervenus sur place. Le dépanneur Piron s’est chargé d’évacuer l’épave.

Un accident de la circulation s'est produit dimanche en fin de matinée au niveau de l'échangeur entre la N89 et la N4. Un seul véhicule est impliqué On déplore une personne blessée. Les pompiers de Saint-Hubert sont intervenus sur place. Il était aux alentours de 11h.

Vance : Deux véhicules impliqués dans un accident

Deux véhicules ont été impliqués dans un accident de la circulation dimanche vers 12h30 à la sortie de Vance en direction de Chantemelle, à la rue Chavez. On ne déplore pas de blessés.

Durbuy : un morceau de rocher sur la chaussée

Dimanche en début d'après-midi, un gros morceau de rocher s'est détaché d'une paroi le long de la route reliant Durbuy et Tohogne. Les pompiers de Marche sont intervenus sur place pour dégager la chaussée.

Incendie dans une ferme à Thiaumont

Un incendie s’est déclaré dimanche après-midi dans une ferme de Thiaumont, dans la commune d’Attert. Le feu s’est déclaré vers 13h30 au niveau d’un bâtiment agricole situé Rannergëssel, à l’intérieur duquel se trouvaient du foin et un petit tracteur. Les pompiers d’Arlon, Étalle, Aubange et Virton sont descendus sur place avec deux autopompes, trois citernes et une échelle sous le commandement d'un officier. Leur intervention a permis d’éviter que les flammes ne se propagent au corps de logis mitoyen. Celui-ci, inoccupé, n’a subi que de légers dégâts au niveau de la sous-toiture et des combles. La partie étable est par contre complètement détruite. Heureusement, les chevaux qu’elle abritait ne se trouvaient pas à l’intérieur au moment du sinistre. Les pompiers ont lutté plusieurs heures durant pour venir à bout des flammes. Trois véhicules sont restés sur place jusque 20h. Un véhicule devait assurer la surveillance pour le reste de la nuit afin de garder un œil sur le stock de foin qui se consumait lentement.

Incendie chez Derichebourg à Aubange

Le feu sest propagé à deux carcasses de voiture. - D.R

Les pompiers d’Aubange, Arlon et Virton ont été mobilisés dimanche après-midi pour un incendie dans l’usine de recyclage Derichebourg. Plusieurs postes incendies ont été mobilisés ce dimanche après-midi pour un incendie chez Derichebourg, une usine de recyclage à Aubange. Le feu s’est déclaré vers midi dans un stock de batteries entreposées en extérieur. Les flammes se sont propagées à deux carcasses de véhicules situées à proximité. Les pompiers d’Aubange, Arlon, et Virton sont intervenus sur place avec pompes, échelle et citerne, le tout sous le commandement d’un officier de Libramont. L’incendie a occasionné une pollution à l’ace, récupérée dans un bassin de rétention et diluée dans d’importantes quantités d’eau.