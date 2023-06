Deux jours après Stéphane Demol, Cédric Roussel a rejoint à son tour le paradis des Diables

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le destin de Cédric Roussel s’est noué en quelques instants ce samedi après-midi sur la Grand’Place de Mons. Alors qu’il profitait d’un bon moment sur la terrasse d’un café, l’ancien footballeur (qui avait fêté ses 45 ans le 6 janvier dernier) a été victime d’un malaise aux alentours de 15 heures et, malgré l’intervention d’un serveur, puis des services de secours arrivés sur place pour lui prodiguer des massages cardiaques, il n’a jamais pu être réanimé.

Une des banderolles hommage au Tondreau ce dimanche lors de l’amical entre le RAEC Mons et le SC Charleroi. - Photo News

Très vite, la nouvelle a fait le tour et a rapidement quitté la sphère régionale, compte tenu de la notoriété de Cédric Roussel, pour provoquer une nouvelle onde de choc dans le monde du ballon rond belge, déjà bien secoué après la disparition de Stéphane Demol moins de 48 heures plus tôt. Et même au-delà de nos frontières, trouvant notamment écho en Angleterre où le natif de Bray, dans la commune de Binche, a évolué pendant près de 3 saisons.