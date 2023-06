Euro de basket féminin: les Belgian Cats et les Espagnoles au coude-à-coude dans le money timede cette finale (direct)

Ça doit être l’ambition, mais c’est encore loin : il peut se passer plein de choses ! Quand on voit le groupe aujourd’hui, il est clair qu’on pourra partir à Paris avec de plus grandes ambitions qu’à Tokyo. Mais tout le monde sera prêt là-bas : la France, les Etats-Unis, la Chine, le Japon, même l’Espagne qui va prochainement naturaliser une Américaine. Et puis il faudra voir dans quel groupe on tombe, etc. Mais de l’ambition, c’est clair que la Belgique peut en avoir aujourd’hui !

Oui, c’est vrai. Mais dans le passé, on n’était pas prêts pour dire ça. Avant de grands tournois, il nous arrivait régulièrement de perdre dans les matchs de préparation. Maintenant, on bat tout le monde ! Et puis notre statut a un peu changé : tout le monde regarde la Belgique, que je considère comme la plus grande équipe d’Europe pour le moment.

Rachid fait vraiment un très bon boulot. Nous nous contactons de temps en temps et le courant passe très bien entre nous. En plus de connaître le basket, c’est surtout un gars qui a des valeurs, et c’est très important quand on coache une équipe de filles !

Il est vraiment très fort, au point que nous avons quelques petits problèmes de rotation pendant le tournoi. Mais si je prends les autres joueuses en dehors d’Emma pour laquelle tout est dit, je dirais que Julie (Allemand) montre maintenant la maturité qu’elle a accumulée depuis des années. Elle joue en plus en France, et a remporté le titre avec Lyon, en plus de l’Eurocup. Julie Vanloo et Kyara Linskens ont quant à elles trouvé la stabilité à Montpellier, sous la houlette de coach Valéry (NDLR : Demory, l’ex-coach éphémère des Belgian Cats qui a fait la transition entre Mestdagh et Méziane). C’était important, car avant cela, ces deux filles changeaient beaucoup de clubs et manquaient de stabilité. Enfin, Antonia (Delaere) est peut-être celle qui a le plus de mal pour le moment, mais c’est simple à comprendre : Julie Vanloo a un peu pris son rôle au côté de Julie Allemand, et du coup, Antonia a un peu de mal à trouver sa place, mais elle fait un bon job. Elle est très importante défensivement, à la création, et au rebond. Mais pour marquer des points, c’est un peu plus compliqué. Derrière elles, les jeunes arrivent, et je suis vraiment ravi de voir ce qu’a montré une Bethy Mununga qui, en 2020 déjà, faisait partie des belles promesses de l’équipe. Elle arrive.

Avant le tournoi déjà, je me disais que quelque chose était possible. Par rapport aux qualités de notre équipe, bien sûr, qui peut désormais s’appuyer sur toute l’expérience accumulée lors de ces grands rendez-vous internationaux. Mais aussi en tenant compte du fait que d’autres équipes comme l’Espagne ou la Serbie sont en pleine reconstruction. Je sentais qu’il y avait ce momentum, au point que je pense que nous avons vu samedi soir contre la France la finale avant la lettre, car contre l’Espagne, ce sera une démonstration !

De la joie et de la fierté, et aucune amertume : j’ai eu ma part dans la construction de cette équipe, et je suis heureux de ce qui lui arrive car selon moi, elle est aujourd’hui la meilleure d’Europe.

À la tête des Belgian Cats pendant un septennat (2015-2021), et même un peu plus si l’on compte les presque deux années d’abord passées au côté de son prédécesseur Daniel Goethals, Philip Mestdagh aura été le grand architecte de l’équipe nationale belge féminine de basket qu’il aura quittée à l’automne 2021, dans la foulée des Jeux olympiques de Tokyo auxquels les basketteuses belges avaient accédé pour la première fois. « J’ai devant moi la première médaille de bronze que nous avons conquise en 2017 à l’Euro de Prague : c’est là que le train a démarré, et j’ai l’impression que nous sommes maintenant à l’arrivée, après bien d’autres étapes, bien sûr, comme la Coupe du monde 2018 (4e), l’Euro 2019 (5e), l’Euro 2021 (3e), Tokyo (7e) et la Coupe du monde 2022 (5e). »

Marjorie Carpréaux est à fond derrière les Belgian Cats: «Or ou argent, on s’en fout, cet Euro est déjà une réussite» L’ancienne meneuse des Belgian Cats vit intensément cet Euro.

Belga

Par Thierry Wilmotte

Connue pour son tempérament de feu, et aussi toute l’énergie qu’elle parvenait à insuffler aux Belgian Cats dont elle fut, comme Ann Wauters, les sœurs Mestdagh ou Jana Raman, de toute l’épopée jusqu’aux JO de Tokyo, Marjorie Carpréaux (35 ans) a vécu très intensément cet Euro, en plus de le commenter sur Voo aux côtés de Stéphane Druart. Une véritable fête pour cette boule de nerfs, d’abord désireuse de rendre hommage à Emma Meesseman et sa grande amie Julie Allemand.

« Or ou argent, on s’en fout ! Cet Euro est quoi qu’il advienne une réussite ! Et Emma et Julie auront pesé de tout leur poids sur ce tournoi », dit-elle. « Emma par sa personnalité et tout ce qu’elle apporte à l’équipe. Elle est selon moi la meilleure joueuse du monde, complète, humble, et une vraie meneuse d’équipe, en plus d’être une belle personne. Quant à Julie, on sait qu’elle a connu une saison difficile, perturbée par des blessures, mais je ne l’ai jamais vue aussi fraîche. Elle a fait un super-tournoi. »

« Rayon de soleil »

Deux piliers auxquels elle associe le reste de l’équipe en portant une attention particulière à la génération montante… « Notre cinq de base est très bon, avec encore une Kyara Linskens qui devrait dépasser sa timidité naturelle pour encore imposer un peu plus sa présence, ou une ‘Anton’ (NDLR : Antonia Delaere) qui pourrait sortir un peu plus du lot, et enfin une Julie Vanloo dont on connaît l’assurance, mais qui aura quand même eu quelques ratés, comme son début de match contre la France avant qu’elle nous sauve par quelques 3 points », énumère ‘Marjo’. « Ce qui est important, c’est qu’il y a un bon mix avec les jeunes qui arrivent, comme Becky (Massey), Bethy (Mununga), qui est pétrie de talent et a fait le job ingrat qui est le sien, chaque fois qu’elle est montée sur le terrain, ou Maxuela (Lisowa Mbaka), qui est un peu le rayon de soleil de cette équipe, en plus de se foutre un peu du regard des autres : une force à condition de ne pas sortir de son rôle et de se rappeler qu’elle est jeune et qu’elle doit encore prouver. Il n’empêche, c’est réjouissant d’avoir déjà des filles comme elles qui se profilent, car une fois qu’Emma et Julie (Allemand) auront quitté l’équipe, il est clair que le projet sera différent. Voir ça, c’est aussi constater que tout ce que nous avons mis en place sous la houlette de Philip (Mestdagh), et qui a très bien été repris par Rachid (Méziane), a porté ses fruits. »

Rachid, « papa ours »

Un nouveau coach qui, après la courte parenthèse vécue dans le sillage de Valéry Demory, a séduit Marjorie Carpréaux : « Il est un peu comme un papa ours pour ses joueuses, avec cette volonté de jouer pour le maillot, pas pour la cousine ou la fille de l’autre, et encore moins en étant perturbé par des questions de Flamand ou de Wallon ! Comme tout Français, il croit en ses choix et ses capacités, et surtout, les filles ont appris grâce à lui à ne plus avoir peur d’elles-mêmes ou de ne plus savoir comment gérer un événement comme un Euro. »

Ancienne génération…

Bref, au-delà de la joie intense vécue en marge de ce tournoi, Marjorie Carpréaux attend la suite avec impatience, tout en marquant un petit bémol face à cette belle réussite : « Même Julie Vanloo, qui n’est pas la plus humble de l’équipe, a déclaré que ce tournoi était une forme d’aboutissement du travail effectué depuis des années. Cela m’a fait plaisir, et pourtant, contrairement à bon nombre d’autres nations, la Belgique est une des rares à ne pas avoir intégré d’anciennes joueuses dans son staff pour encadrer les nouvelles générations et leur transmettre tout ce que cela a pu générer de positif. C’est dommage. »