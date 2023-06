La Place de la Station à Namur de nouveau accessible

Dès ce lundi 26 juin, les transports en commun (bus, vélos et taxis) seront de nouveau autorisés à circuler sur la Place de la Station à Namur.

Lire aussi Les taxis namurois et la Ville ont trouvé un accord pour l’utilisation des emplacements devant la gare durant les travaux

Au niveau de la circulation, les véhicules arrivant par le Boulevard de Chiny vers la place de la Station n’auront plus la possibilité de tourner à gauche (en direction des rues Rogier et de Fer) et seront obligés de continuer tout droit afin de rejoindre le Boulevard Mélot.