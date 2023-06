Soleil de plomb et chaleur étouffante: Verviers… était une «ville morte» ce dimanche après-midi

La terrasse de l’Hôtel Verviers, pourvue de parasols, n’a pas eu beaucoup plus de succès. Comme l’explique Julien, le chef responsable de l’établissement, « il y a très peu de réservations et même à l’ombre, la chaleur pèse ». Un constat qui contraste avec celui de la veille et du vendredi où « il faisait plus respirable. Notre terrasse était complète de chez complète ».

Les cocktails sont les bienvenus en cette période de fortes chaleurs... - M.L.

Certains clients apprécient néanmoins cette chaleur, comme Mariette. « J’aime venir profiter dehors quand il fait si chaud ». D’autres en profitent à moindre mesure, en buvant un cocktail, à l’intérieur de la brasserie.

Lire aussi Romain, de Welkenraedt, a passé le «pire voyage» de sa vie en Tunisie: «Les photos étaient bien, les avis aussi...je ne m’attendais pas à un truc pareil» (photos)

Du côté des employés, les conditions demeurent éprouvantes. Anthony et Eva, tous les deux serveurs, en témoignent. « On a dû sortir un ventilateur pour créer un peu d’air. C’est plus fatigant de travailler par un temps pareil ».