«I’m a Virgo»: un conte délirant et subversif à voir absolument, sur Prime Video

Voici une série qui devait se démarquer des sorties streaming de cette fin de mois ! Dévoilée ce vendredi 23 juin, « I’m a Virgo » raconte l’histoire de Cootie, un jeune Afro-américain qui mesure 4 m et vit à Oakland, en Californie. L’adolescent a grandi caché chez lui, en passant son temps à se nourrir de bandes dessinées et d’émissions de télévision. Une fois sorti, Cootie s’émerveille de la beauté et des contradictions du monde réel, tout en se confrontant à des situations embarrassantes, noue des amitiés, trouve l’amour et rencontre son idole. On doit cet étrange pitch à Boots Riley, déjà à l’origine du tout aussi étrange, mais surtout engagé, « Sorry to Bother You ».

Dans sa nouvelle série, le rappeur devenu cinéaste explore des thématiques chères à son cœur de manière détournée. Ainsi, malgré sa taille démesurée Cootie, incarné par Jharrel Jerome (« Dans leur regard »), est tout sauf menaçant, mais se retrouve quand même acculé. Il faut y voir une métaphore sur les dynamiques raciales aux États-Unis (d’autant que l’intrigue se déroule dans les années ’70), mais aussi sur le poids écrasant d’un capitalisme débridé.