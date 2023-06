L’interview testament de Claude Barzotti: «Je n’ai aucun regret»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Claude allait avoir 70 ans le 23 juillet. Le « crabe » l’a vaincu. Comme sa maman et son papa avant lui. Il ne s’en est jamais vraiment remis, de ces disparitions. Il est parti entouré des siens qui ne l’ont jamais lâché. Jusqu’au bout, il a pu rester à la maison et pas à l’hôpital. Chez les Barzotti, le mot famille a gardé tout son sens.

La dernière fois que je suis allé le voir, le 13 juin, mon ancien voisin était encore fier. Il était certes en fauteuil roulant mais pas question de garder le short devant un invité. Il lui fallait mettre le pantalon. Les traits tirés, il avait toujours ce regard vif qui s’illuminait quand on évoquait les souvenirs avec lui. Et pas que de sa carrière. De ces moments où il habitait Bousval, au faîte de sa splendeur. Je me souviendrai toujours de sa venue, un jour de mai, chez moi, quand il a présenté ses condoléances. Mon père était décédé. Inopinément. À même pas 60 ans. Il s’est assis dans le divan. À l’époque, Claude ne le cachait pas, il prenait un Valium par jour et au moins une bouteille de whisky. « Moi ? Tout va bien, la vie est belle », avait-il lâché.