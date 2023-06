Remco Evenepoel sacré champion de Belgique: «Ce titre efface toutes mes déceptions antérieures»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Malgré la chaleur étouffante qui imprégnait le chapiteau d’interview de souffles tropicaux, Remco Evenepoel portait fièrement son maillot de champion de Belgique… au-dessus de sa tunique arc-en-ciel. Une double fierté pour le jeune champion qui analysa, comme de coutume avec beaucoup d’aisance, une journée enfin rayonnante pour lui.

Remco, le parcours ne vous était pas favorable, et pourtant, vous voilà champion de Belgique !

C’est un concours de circonstances. Tous les éléments ont été réunis, au moment clef, pour que cela réussisse en ma faveur. J’avais beaucoup d’attention sur moi, avec ce maillot arc-en-ciel sur les épaules. Mais j’aime cela. En plus, une course de plus de cinq heures, sous la chaleur, cela me convenait. Le parcours, on l’adapte à ses capacités, j’ai saisi ma chance quand il le fallait voilà tout.