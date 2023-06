Michelle Struijk sacrée Stick d’Or pour la 1re fois de sa carrière

Depuis cette saison, les Sticks d’Or sont décernés le plus tôt possible après la fin des championnats respectifs, et non plus en fin d’année. Les votes proviennent de l’ensemble des joueuses de Division Honneur et leurs coachs (T1). lls peuvent attribuer 5, 4, 3, 2 ou 1 points au top 5 de leur choix. Les Sticks d’Or constituent donc pour les lauréats une véritable récompense et reconnaissance octroyée par leurs pairs.