Rébellion de Wagner: le politologue Nicolas Gosset nous aide à comprendre la rébellion des troupes de Evguéni Prigojine en Russie

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine a été marqué par un week-end mouvementé. Même si le « coup d’État », revendiqué puis annulé par Evgueni Prigojine n’a pas arrêté les assauts sur l’Ukraine, les projecteurs sont tous rivés sur le chef des troupes Wagner et son opposition au président russe, Vladimir Poutine. Samedi en fin de soirée, alors que ses troupes se trouvaient, selon nos informations, à moins de 400 km de Moscou, Prigojine a ordonné leur repli et le retour au camp, pour « éviter un bain de sang ».

de videos

Un accord aurait été trouvé avec le Kremlin pour qu’aucun membre des troupes Wagner ainsi que leur leader ne soit inquiété suite à ces événements. D’après ce même accord et les dires de Dmitri Peskov porte-parole du Kremlin, Prigojine devrait avoir rejoint la Biélorussie. Mais est-ce que toutes ces affirmations publiques sont vraies ? Le leader des troupes Wagner voulait-il vraiment éviter un bain de sang et sa vie est-elle saine et sauve ? Quelle est la position de Poutine dans cette situation, est-il affaibli ?

Lire aussi Guerre en Ukraine: le chef du groupe Wagner accuse l’armée russe d’avoir bombardé ses camps militaires, Vladimir Poutine informé, une enquête pour «appel à la mutinerie» ouverte

Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal de Défense décrypte avec nous cette situation complexe.