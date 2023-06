Elections en Grèce: avec la majorité absolue aux législatives, Kyriakos Mitsotakis de nouveau Premier ministre

La Nouvelle-Démocratie (ND), au pouvoir de 2019 à fin mai, obtient 40,5 % des voix, soit largement plus du double que son principal adversaire, la gauche Syriza emmenée par Alexis Tsipras, selon des résultats portant sur plus de 90 % des bureaux de vote.

Syriza, qui a déjà subi un revers cinglant lors du premier scrutin il y a cinq semaines, ne recueille que 17,8 % des suffrages, soit 2,2 points de moins que le 21 mai.