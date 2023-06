Les Belgians Cats sont rentrées dans l’histoire: revivez le sacre européen des Belges en vidéos

Médaillée de bronze à l’Euro 2017 et 2021, 5e de l’Euro 2021, 4e de la Coupe du monde 2018, 5e de celle de 2022 et 7e des JO à Tokyo, la Begique aura écrit son histoire sous la houlette de Philippe Mestdagh.

Une nouvelle page s’est tournée ensuite, brève d’abord avec Valéry Demory, puis avec Rachid Meziane. L’alchimie entre le technicien français et les Belgian Cats a été immédiate sur base des valeurs prônées par les deux parties et avec des joueuses, au talent exceptionnel, arrivées à maturité.

L’histoire a continué à s’écrire, plus belle encore. Emma Meesseman et Julie Allemand ont pris les commandes, Julie Vanloo et Kyara Linskens ont retrouvé un rôle majeur et pris de la confiance, Antonia Delaere en fidèle lieutenant complète un cinq majeur de très haut niveau.

Déjà brillantes chez les jeunes avec un titre européen en 2011 chez les U18 avec Meesseman, Vanloo, Delaere, un autre en 2019 chez les U18 toujours avec les soeurs Billie et Becky Massey, l’envie d’assurer la continuité est bien présente. Elle passe par une participation aux grandes compétitions. Prochaine étape, les tournois de qualifications en février pour les JO de Paris 2024.