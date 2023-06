Le parc Parmentier est le théâtre de la Comédie Kapel jusqu’au 9 juillet à Woluwe-Saint-Pierre

Le pitch ? Bougnol, vieux célibataire, voudrait se marier. Ce projet contrarie son domestique Gaudin : « Êtes-vous bien sûr de savoir ce qu’est une femme, Monsieur ? » Les obstacles au bonheur des futurs tourtereaux seront nombreux. Bougnol est de la nature de « La Sensitive ?! » : hyperémotif, il perd tous ses moyens. Pour conquérir le cœur de la magnifique Laure, il devra se frotter à d’autres prétendants. « Un pour tous et chacun pour soi. »

Comme lors des précédentes éditions, la Comédie Kapel ne propose pas une version littérale de la pièce créée en 1860. Bernard Lefrancq s’est emparé du texte de départ pour le « relooker » et le rafraîchir (sans le trahir !) de façon qu’il parle toujours aux spectateurs d’aujourd’hui. Et plus encore aux spectateurs belges entre 9 et 99 ans. Si Labiche n’aimait pas la musique, Bernard Lefrancq en raffole. Le spectateur est invité à rechercher les innombrables références à la musique de variété d’hier et d’aujourd’hui, non seulement dans les courts extraits de chansons mais encore dans les dialogues.