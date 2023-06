Les Belgian Cats ont osé rêver à l’or jusqu’au bout

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dare to dream. Oser rêver ! Le slogan de l’Euro 2023 de basket joué en Israël et en Slovénie était une sympathique proposition de voyage. Les Belgian Cats l’ont surtout pris comme un direct vers l’exploit plutôt que comme une invitation à la flânerie. Elles se sont lancées dans la compétition continentale avec appétit et talent ! Balayant au passage Israël, la République tchèque et même la Serbie, tenante du titre, de 40 points et plus, tout en prenant l’ascendant sur l’Italie avant de dominer la grande France en demi-finale !