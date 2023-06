Guerre en Ukraine: l’armé ukrainienne signale de nouvelles attaques russes dans la région de Zaporrijia

Selon l'état-major ukrainien, au moins six missiles antiaériens S-300 modifiés ont été utilisés. En outre, 33 frappes aériennes et 45 attaques au lance-roquettes ont été enregistrées depuis dimanche. "Les attaques terroristes russes ont blessé des civils et endommagé des bâtiments résidentiels, commerciaux et administratifs ainsi que des véhicules privés. Ces informations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Selon l'état-major général, les forces russes ont tenté de stopper l'avancée des unités ukrainiennes dans la région au sud de Zaporizhzhya et de reprendre les positions perdues. Au moins 30 localités auraient été bombardées par l'artillerie russe.