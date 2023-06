Rêvant d’indépendance et d’Union européenne, le Premier ministre écossais sera en déplacement à Bruxelles ce lundi

La visite du nouveau chef du Scottish National Party (SNP) intervient deux jours après une convention de sa formation politique consacrée à l’indépendance, où il a annoncé qu’il souhaitait – en cas de victoire aux prochaines élections générales – préparer le terrain pour une future adhésion de l’Écosse à l’UE en envoyant un représentant à Bruxelles.

« L’Écosse a été sortie de l’UE bien qu’elle ait voté pour rester, et l’accord de Brexit du gouvernement britannique rend plus difficile pour les Écossais de voyager, travailler et faire du commerce avec les pays de l’UE », a déclaré le dirigeant indépendantiste de 38 ans dans un communiqué.