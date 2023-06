WRC: Thierry Neuville assombrit encore sa saison en étant exclu du Safari Rally

C’est une mesure rare. Et grave, surtout quand elle concerne un des cadors du championnat du monde des rallyes, Thierry Neuville en l’occurrence. Non, notre compatriote n’a pas effectué des « reconnaissances illégales » au sens le plus régulièrement connu du terme ; à savoir effectuer davantage que les deux passages de reconnaissances admis avant le départ du rallye. Cela se passe dans tous les rallyes du monde, mais pas en Mondial, ou en tout cas pas dans le chef des pilotes qui jouent le championnat, car ils en connaissent les conséquences : la mise hors course. Manque de discernement Il n’empêche, le pilote Hyundai vient d’être frappé d’une sanction identique pour ce qu’il considère comme un « manque de jugement ». Et on connaît assez la rectitude de Thierry Neuville pour le croire. Plutôt que de parler de « tricherie », même si c’est évidemment le terme qui saute à l’esprit quand on évoque ce genre d’événement, on admettra un manque de discernement dans le chef de notre compatriote. Qui le paie par la perte des maigres 8 points qu’il avait ramenés du Kenya.

À 47 points de Rovanpera En plus de lui donner une image qui va sans doute lui coller à la peau pendant un moment dans le parc fermé des rallyes, cela plombe encore un peu plus – comme si c’était encore nécessaire… – ses maigres espoirs dans sa course au titre ? Concrètement pour le coup, il recule de la 2e à la 5e place d’un championnat qui se présente désormais comme suit : Rovanpera domine (140 points) devant Evans (99), Ogier (98), Tanak (98) et Neuville (93). Le voilà donc relégué à 47 points du leader alors qu’il reste six manches au programme, pour autant bien sûr que les dirigeants coréens avalent sans sourciller cette histoire qui ne doit pas les faire rire.

Arrêté à deux reprises ! Mais que s’est-il passé au juste ? Après l’arrivée, la FIA a déterminé qu’« une personne liée à l’équipage de la voiture nº11 a emprunté le parcours de deux étapes spéciales, après reconnaissance, sans autorisation ».

Interrogé par les commissaires sportifs après l’arrivée, Thierry Neuville a reconnu qu’il « connaissait la personne identifiée et qu’il avait demandé à celle-ci de l’aider à identifier des problèmes spécifiques dans certaines épreuves spéciales ». Il s’est excusé pour son « mauvais jugement » de la situation auprès des commissaires de la FIA dont on peut lire dans le rapport qu’« une personne non autorisée a été aperçue, après reconnaissance, en train de conduire sur des routes qui seraient utilisées comme étapes spéciales au cours du rallye. Cette personne se trouvait sur une propriété privée sans autorisation, et a été arrêtée par les officiels en deux endroits et (NDLR : surtout !) en deux jours différents ! Les preuves présentées aux commissaires indiquent des liens entre cette personne et l’équipage de la voiture nº 11. » Martijn Wydaeghe a souligné « l’inquiétude de l’équipage » Thierry Neuville a encore précisé qu’il « connaissait la personne identifiée et qu’il avait demandé l’aide de celle-ci pour identifier des problèmes spécifiques (zones où des rochers s’étaient déplacés) dans certaines épreuves spéciales que l’équipage allait être appelé à disputer. »