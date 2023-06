«Je tenais à te féliciter»: Jean-Luc Reichmann s’adresse à Laurence Boccolini après son départ de «Tout le monde veut prendre sa place»

Ce dimanche, on apprenait que Laurence Boccolini allait arrêter la présentation de « Tout le monde veut prendre sa place », après deux années seulement. « Ce fut une très belle aventure de deux ans, où j’ai pu vivre de formidables moments auprès de tant de candidats. Cet exercice me remplit de joie à chaque fois. J’en garderai de très bons souvenirs, et je tiens à remercier la production et toute l’équipe technique pour sa bienveillance, son professionnalisme et sa gentillesse », a expliqué à Pure Médias celle qui avait remplacé Nagui.

Laurence Boccolini a tenu à préciser qu’elle ne quittait pas France Télévisions pour autant. Voilà que France 2 perd en quotidienne un second visage féminin très populaire, après le départ de Sophie Davant d’ « Affaire Conclue ». Toutes les deux seront bien moins présentes à la télévision à la rentrée…