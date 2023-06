«Plus belle la vie» de retour sur TF1: voici les acteurs qui ont accepté de revenir dans la série, et ceux qui ont refusé

On vous en parlait ce week-end. « Plus belle la vie » devrait faire son retour sur TF1 fin 2023 ou début 2024, avec une diffusion après le JT de 13h, et des épisodes d’une quinzaine de minutes seulement.

D’autres par contre ont très vite dit non. Laëtitia Milot, par exemple, qu’on retrouvera cet été dans « Demain nous appartient », mais aussi Rebecca Hampton ou encore Dounia Coesens, des acteurs emblématiques de « Plus belle la vie ».

Et Rebecca Hampton ne risque pas de revenir sur sa décision : « J’ai peut-être reçu un message mais je ne les écoute pas », a confié la comédienne à Télé 2 Semaines. « J’ai totalement décroché de Plus belle la vie. Ça a été très compliqué mais c’est une histoire terminée. Ça a été pire qu’une rupture amoureuse ! Je ne m’en remets que maintenant, ce n’est pas pour reprendre. Si ça repart, ça repartira sans moi. Tout peut évoluer mais si demain on m’appelle pour me dire que ça recommence, je dirai non. Ce qui est sûr, c’est que je ne peux pas revenir tout de suite ! Les décors ont été détruits, Michel Cordes est parti, je ne vois pas comment on peut faire sans ces éléments. »