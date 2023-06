Barcelone réalise déjà l’un des gros coups du mercato: Ilkay Gündogan arrive en provenance de Manchester City

« Son arrivée permet au club blaugrana de construire un milieu de terrain encore plus performant et de pouvoir compter sur la force de frappe d’un grand talent », indique le Barça sur son site internet. « Son sens du but et sa lecture du jeu en ont fait un des meilleurs milieux de terrain des dernières années ».

L’international allemand était arrivé à City en 2016 en provenance de Dortmund. En six ans passés sous les ordres de Pep Guardiola, il a été cinq fois champion d’Angleterre (2018, 2019, 2021, 2022 et 2023), a soulevé deux Coupes d’Angleterre (2019 et 2023), quatre Coupes de la Ligue anglaise (2018, 2019, 2020 et 2021) et deux Community Shield (2018 et 2019). Il a aussi disputé deux finales de la Ligue des Champions. Si les Skyblues ont perdu la première face à Chelsea en 2021, ils ont décroché leur première C1 cette année en battant l’Inter Milan 1-0 en finale le 31 mai dernier à Istanbul.