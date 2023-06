Un toit provisoire pour Fatima au château Mondron, à Jumet

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il aura fallu 23 années de réflexion et de recherches de fonds. Mais cette fois, ça y est ! Depuis une quinzaine de jours, les premiers échafaudages sont installés devant les anciennes écuries et la carrosserie du château des Hamendes. En plus de 60 ans, ces deux bâtiments ont accueilli des milliers de jeunes en leurs murs, que ce soit pour accueillir des Scouts et des guides (de la 21ème et 24ème Unités des Fédérations de Belgique) ou des élèves du primaire et du maternel.