Le drame évité de justesse à Bilzen: une course-poursuite entre un conducteur roumain et la police se termine en accident sur des travaux routiers

Sa voiture immatriculée aux Pays-Bas a été repérée sur un raccourci entre le Biesenweg et le Riemsterweg à Bilzen. La poursuite s'est terminée par un accident sur des travaux routiers et l'interception du Roumain.

Le véhicule a été suivi pendant un certain temps, mais lorsque le conducteur a commencé à faire des embardées sur la route et à mettre en danger les autres usagers, la police a décidé d'intervenir. Le conducteur, qui a d'abord donné l'impression de se ranger, a soudain pris la fuite en direction du centre de Bilzen. Il a augmenté sa vitesse et a même éteint les feux de sa voiture. Finalement, le véhicule s'est écrasé près des travaux routiers à Meershoven (Bilzen).