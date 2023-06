Procès des attentats à Bruxelles: la défense de Bilal El Makhoukhi plaide la complicité, sous l’angle du droit de la guerre

Me Nicolas Cohen avait soutenu jeudi que leur client avait participé aux activités de la cellule non dans un contexte terroriste, mais dans celui de la guerre en Syrie et de la participation de la Belgique à la Coalition internationale. Si le jury ne devait pas retenir cet argument du droit de la guerre, Me Taelman a demandé aux jurés de considérer l’accusé comme complice, et non co-auteur, d’assassinats et tentatives d’assassinat terroristes.

«Être juré, c’est une expérience unique, honorable mais ardue», a lancé la pénaliste aux citoyens chargés de juger 10 hommes pour les attentats qui ont secoué Zaventem et Maelbeek, dont son client Bilal El Makhoukhi. Les enjoignant à «entendre les nuances» d’un dossier complexe, l’avocate a mis en garde le jury contre les «hypothèses» basées sur des «constructions hasardeuses» du parquet.