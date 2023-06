Une première arrivée à l’AS Eupen, qui engage Kevin Möhwald (Union Berlin)

Kevin Möhwald est né le 3 juillet 1993 à Erfurt et a été formé au département des jeunes du FC Rot-Weiß Erfurt. C’est là qu’il a réussi en 2011 à intégrer l’équipe professionnelle et à devenir titulaire dans l’équipe de 3e Bundesliga.

Et ce, pour le compte du Rot-Weiß Erfurt, du 1. FC Nürnberg, du SV Werder Brême et de l’Union Berlin.

Christoph Henkel, directeur général de l’AS Eupen : « Nous sommes très heureux d’accueillir comme première nouvelle recrue un joueur confirmé de Bundesliga. Kevin Möhwald apporte l’expérience de 155 matchs en 1re et 2e Bundesliga. Ce sont les meilleures conditions pour soutenir et faire progresser nos jeunes joueurs depuis sa position de milieu de terrain central. Nous espérons que Kevin Möhwald nous donnera des impulsions importantes afin d’améliorer la qualité de notre jeu et de nous mener vers notre objectif de la saison, les Playoffs 2 ».