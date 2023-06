Les Belgian Cats seront accueillies sur la Grand-Place de Bruxelles ce mardi: les championnes d’Europe vont avoir droit à un superbe hommage

«La vraie génération dorée», «un parcours semé de roses», «chapeau Mesdames»: la presse belge éblouie par l’exploit des Belgian Cats L’exploit des joueuses belges fait la Une de tous les journaux belges.

Belga

Par la rédaction

Les Belgian Cats l’ont fait ! Cet exploit, que peu de monde attendait en début de tournoi, a été mis à l’honneur en Une de tous les quotidiens belges du pays.

Pour Le Soir, le succès est amplement mérité : « Un parcours semé de roses qui devait s’achever en apothéose. Un exploit énorme arraché au terme d’une décennie d’un travail acharné. »

Dans le Het Laatste Nieuws, on décrit les Cats comme « la vraie génération dorée » : « Le chemin du paradis a traversé l’enfer pour les Belgian Cats hier. Pendant 36 minutes, lors de la finale du Championnat d’Europe contre l’Espagne, elles ont semblé mener un combat sans espoir, mais dans le money time, c’est Emma Meesseman qui a porté le coup de grâce. Si vous apercevez bientôt Meesseman dans un camping du sud de la France, offrez-lui une kriek fraîche. Elle en sera ravie. Et elle le mérite ».

Unanimité en Wallonie et en Flandres

Du côté du Nieuwsblad, Meessemanest évidemment mise en avant. « Il s’avère également être un gestionnaire de premier ordre (NDLR : le coach Rachid Meziane). Méziane est également le prototype de l’entraîneur de basket-ball moderne. Consciemment, il ne dirige pas d’une main de fer, mais donne beaucoup de liberté aux entraîneurs adjoints ».

La DH est, elle, aussi dithyrambique : « Chapeau Mesdames pour ce que vous faites pour votre pays, pour votre sport et pour le sport féminin en général. Ce coup de projecteur, vous le méritez. Et il ne doit pas s’arrêter, peu importe, si dans un an, aux Jeux olympiques, ça ne passe pas. Comme d’autres l’ont fait avant vous, dans d’autres sports, vous nous avez offert des sourires, de l’émotion, de la joie ».