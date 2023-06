VMA présente un nouveau procédé de réfrigération respectueux de l’environnement à base d’ammoniac en cette Journée mondiale du Froid

Les climatisations gardent nos maisons et nos bureaux au frais, les réfrigérateurs veillent à ce que nos aliments ne se gâtent pas et les grandes installations industrielles garantissent que les aliments soient produits dans des conditions sûres mais également que nos médicaments sensibles à la température soient stockés correctement. Mais avez-vous pensé que les technologies dont nous avons besoin pour tous ces appareils et systèmes accélèrent encore plus le réchauffement climatique ? L'objectif de la Journée mondiale du froid est d'attirer l'attention sur ce problème et de donner une tribune aux entreprises qui proposent des solutions. Il existe pourtant des alternatives écologiques à ces processus de réfrigération classiques. Dominique Köttgen, spécialiste de la réfrigération, est chef de projet chez VMA, une filiale du groupe multidisciplinaire CFE. Raymund Trost, CEO de CFE, a annoncé au début de l'année que l'entreprise ne souhaitait réaliser que des projets contribuant à un monde meilleur. VMA est spécialisée dans les technologies et les techniques qui rendent les bâtiments et les processus industriels plus durables et plus efficaces sur le plan énergétique.

Quelles sont les lacunes de nos techniques de refroidissement traditionnelles ?

Dominique Köttgen (D.K.) : « Le problème est double. D'une part, les appareils et systèmes actuels sont de gros consommateurs d'énergie. En moyenne, une centrale nucléaire et demie fonctionne autour de nos réfrigérateurs, climatiseurs et systèmes de refroidissement industriels. Après l'industrie chimique, la réfrigération est le plus gros consommateur d'énergie. En outre, les gaz et les liquides utilisés aujourd'hui pour diminuer ou maintenir la température sont très nocifs pour l'environnement. Le fréon est peut-être le réfrigérant le plus connu. Cette substance a un effet de serre important lorsqu'elle est libérée dans l'atmosphère. Ainsi, si nous nous en tenons aux techniques de refroidissement conventionnelles, nous devons continuer à produire beaucoup d'énergie, souvent encore avec des combustibles fossiles qui, avec le fréon, ne font qu'accélérer le réchauffement de la planète ».

Existe-t-il une alternative ? D.K. : « Oui, et ce n'est même pas vraiment nouveau. Il est tout à fait possible d'utiliser l'ammoniac pour remplacer le fréon. Dans les années 1950 et 1960, l'ammoniac était utilisé dans les premiers réfrigérateurs. Cependant, l'ammoniac est inflammable et toxique en cas d'ingestion par des personnes ou des animaux. Les techniques disponibles à l'époque n'étaient pas suffisantes pour contrôler correctement ces risques, de sorte que les gens sont passés au fréon, entre autres. Grâce aux techniques modernes récemment mises au point par VMA, nous pouvons travailler avec de l'ammoniac en toute sécurité ». Quels sont les avantages de l'ammoniac ? D.K. : « L'ammoniac a une plus grande capacité de refroidissement que les autres réfrigérants. Par conséquent, il faut moins d'électricité pour maintenir les températures à un niveau bas. En outre, l'ammoniac est une substance que l'on trouve dans la nature. Par exemple, il se trouve dans le fumier que les agriculteurs utilisent dans leurs champs. Il peut être décomposé par la nature et n’a aucun effet de serre. L’ammoniac est donc 100 % vert Les gens confondent parfois l'ammoniac avec le produit de nettoyage ammoniaque. Or, l'ammoniac est un dérivé de l'ammoniac, qui est mélangé à l'eau sous forme gazeuse ». Quelles sont les applications possibles de cette nouvelle technologie ?