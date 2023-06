Une étrange créature se développe dans les mers du nord: et attention si vous la rencontrez... (photo)

Frankie Hobro, propriétaire et directeur de l’Anglesey Sea Zoo, à Brynsiencyn, le constate lorsqu’il mesure la température de l’eau du détroit de Menai, à l’est de Liverpool : « En août et en septembre, nous avons enregistré des températures de l’eau de 18 à 19 ºC, et parfois de 20 ºC », déclare-t-il au NorthWalesLive.

Lire aussi Prudence si vous allez sur la côte belge: les sauveteurs mettent en garde, «même les nageurs expérimentés peuvent rencontrer des problèmes»

« La plupart du temps, ils sont de petite taille, car la Grande-Bretagne se trouve juste à la limite de leur aire de répartition. Mais à mesure que nos eaux se réchauffent et que leur aire de répartition s’étend, ils deviendront plus nombreux et nous pourrons voir des spécimens plus grands et plus matures », déclare Frankie. Il poursuit : « Les méduses barils sont les grandes méduses que l’on voit souvent échouées sur les plages ». « Ce sont des méduses d’eau froide et elles sont parmi les premières à arriver sur les côtes britanniques. Avec l’augmentation de la température de la mer, nous les voyons plus tôt dans la saison ».