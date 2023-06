La scan-car mal paramétrée à La Louvière, la Ville annule les amendes jusqu’au 23 juin dans certaines rues

« Pour éviter ce genre d’écueils, Devllop avait imposé quatre niveaux de contrôle distincts avant l’émission d’une redevance. Manifestement, des défaillances sont à déplorer dans la mise en œuvre de ces différents contrôles », explique la Ville qui prend en compte le problème rencontré par les citoyens : « Toutes les redevances émises jusqu’au 23 juin 2023 dans les portions de certaines rues non réglementées reprises seront annulées et les remboursements effectués dans le cas où le citoyen aurait déjà réglé la redevance », assure-t-on chez Devllop.

Les rues concernées par cette annulation sont les rues Arthur Warocqué (nº57, le côté qui longe le parc) ; Ernest Milcamps (côté impair) ; rue du Parc (côté pair, le côté qui longe le parc) ; Paul Janson (côté pair) ; Hector Denis (côté pair) ; avenue Rêve d’Or (côté impair) et Paul Pastur (côté pair).

« Devllop présente ses excuses aux citoyens concernés. Les paramétrages du véhicule de contrôle ont d’ores et déjà été modifiés. Un courrier sera envoyé par l’opérateur OPC à tous les citoyens ayant reçu une redevance par erreur », nous affirme-t-on.

Si des questions et ou des contestations doivent être émises, Devllop invite les citoyens à se rendre sur le portail en ligne ou à se rendre au Parking Shop. Un agent prendra le temps de répondre aux questions et d’aider les citoyens dans leurs démarches.

Rappelons qu’il est possible de consulter et/ou contester une redevance en ligne sur https ://opc-lalouviere.cityenforcement.com/ ou physiquement dans le Parking Shop du parking des Fours Bouteilles au 11, Boulevard des Droits de l’Homme, en face de la Gare de La Louvière Centre, et ce le lundi de 15h30 à 19h30, le mercredi de 13h30à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30.