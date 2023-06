23.000 places de formation en 2023 à Bruxelles

Ce n’est pas un secret, le marché de l’emploi bruxellois est un marché exigeant où le niveau de qualification recherché est élevé. La solution ? Former les chercheurs d’emploi. Les chiffres de l’étude menée par Bruxelles Formation parlent d’eux-mêmes : la formation augmente les chances de trouver un emploi. Deux ans après leur entrée en formation, 71% des chercheurs d’emploi ont quitté le chômage pour l’emploi, contre 54% en l’absence de formation.

« En Région bruxelloise, nous n’avons pas un défi d’emploi mais un défi des compétences. Nous sommes une région qui compte 835.000 postes de travail, dont 60% requièrent un niveau de qualification élevé. Pour permettre aux Bruxellois de décrocher un emploi, ils doivent se former. Il faut former plus et mieux ! », commente Bernard Clerfayt (DéFI), ministre de l’Emploi et de la Formation.