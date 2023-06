Le square Armand Steurs, à Saint-Josse, célèbre les 30 ans de son exposition de sculptures monumentales (photos)

Depuis trois décennies, l’exposition de sculptures monumentales au square Armand Steurs annuelle attire un large public passionné d'art qui vient admirer les œuvres de certains grands noms de la scène artistique belge. Du 31 août au 25 septembre 2023, l’expo soufflera ses 30 bougies. Pour l’occasion, 24 sculptures et 4 installations monumentales créées par 23 sculpteurs de renom dont 7 femmes seront rassemblées.

Les artistes Jean Boghossian et Gilles Libert réaliseront, pour cette édition, une sculpture s'étalant sur 110 m². Cette sculpture se déploiera telles des vagues d'acier, permettant à l'œil du spectateur de se perdre dans ses courbes. La disposition du parc offrira plusieurs points de vue pour la contempler, notamment une vue aérienne permettant d'apprécier sa forme en plan : deux empreintes digitales se mélangeant harmonieusement pour évoquer les identités des deux artistes.

Parmi les autres artistes présents cette année, on retrouve : Antoine Leclercq, Halinka Jakuwboska, Bob Van Der Auwera et bien d'autres.

Rendre hommage

Le square Armand Steurs, avec sa fontaine majestueuse, son péristyle accueillant et ses espaces verts superbement entretenus, offre un cadre idéal pour mettre en valeur ces œuvres d'art exceptionnelles. Cette exposition est également un hommage aux visionnaires Michel Delabaye et Myriam Goeminne, qui ont été à l'origine de ce projet il y a 30 ans. Michel Delabaye, malheureusement en fin de vie, a joué un rôle essentiel dans la création et la promotion de cette exposition qui est devenue un pilier de la scène artistique bruxelloise.

Aujourd'hui, c'est avec ambition que les artistes Gilles Libert, Bob Van Der Auwera, Antoine Leclercq et Bruno Delmotte, reprennent les rênes de l'organisation de l'exposition. Leur objectif est de promouvoir la notoriété de cet événement au-delà des frontières de Bruxelles et d'attirer un public international, tout en continuant à soutenir les talents locaux.

La dimension sociale

Au-delà de sa vocation artistique, cette exposition, ouverte gratuitement au public, revêt une dimension sociale importante. Chaque année, des écoles primaires et secondaires de la région viennent visiter l'exposition, offrant aux enfants la possibilité de se familiariser avec l'art et de développer leur sensibilité esthétique. Des groupes de personnes handicapées sont également accueillis avec bienveillance. Il s'agit là d'une initiative qui permet de démocratiser l'art et de le rendre accessible à tous.

L'exposition de sculptures monumentales du square Armand Steurs est également un moyen de promouvoir la sculpture belge dans la capitale européenne. En tant que seule exposition annuelle de ce type à Bruxelles, elle joue un rôle crucial dans le rayonnement de l'art sculptural dans la région. Elle offre également une occasion unique de faire découvrir des œuvres d'art de haut niveau à un public non-initié, illustrant ainsi la façon dont l'art peut véritablement aller à la rencontre des gens.