Un conducteur en séjour illégal, arrêté sous influence de drogue par la police Lesse et Lhomme avec une machette dans sa voiture!

De vendredi 18h à ce lundi 6h, la police organisait son week-end sans alcool ni drogue au volant. Vendredi et samedi soir, les polices locales de Condroz-Famenne, Lesse et Lhomme et Haute-Meuse ont participé à cette action policière d’envergure, nous apprend le journal L’Avenir.

La zone locale Lesse et Lhomme a contrôlé les conducteurs aux rues de Marche et Rametenne à Rochefort et à la rue de Dinant à Beauraing. 292 conducteurs ont été contrôlés, 16 étaient positifs à l’alcoolémie : 8 retraits de permis de 3h, 2 retraits de 6h, 6 retraits immédiats pour 15 jours. Un conducteur et son passager ont dû s’adjoindre d’une perception immédiate de 116 € pour non-port de la ceinture de sécurité. Un automobiliste sous influence de cocaïne et de cannabis a été interdit de conduire pendant 12 heures.