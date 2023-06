Antoing: un nouveau silo de 80.000 tonnes pour rendre le sucre d’Iscal plus vert

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette inauguration marque le vingtième anniversaire de l’entreprise Iscal et les trente ans de la sucrerie de Fontenoy pour un investissement de près de 30 millions d’euros qui s'inscrit pleinement dans l'ambition d'Iscal de devenir le leader européen du sucre 0 carbone. L'objectif de neutralité de sa production est fixé pour 2030. Le nouveau silo à sucre sera utilisé dès cette année. Il constitue un atout écologique majeur, permettant à Iscal de réorganiser l’entièreté de sa production. L'activité de la sucrerie pourra être désormais réalisée d'une seule traite, c'est-à-dire un seul démarrage de l’usine par an économisant de multiples arrêts et relances énergivores. Il permettra également de centraliser le stock de sucre sur le site de Fontenoy, évitant ainsi un millier de trajets jusqu'au site Frasnes-Lez-Anvaing, soit près de 50.000 km par an. Lire aussi L’horreur sur l’A8 à Enghien ce dimanche: trois personnes décédées et deux grièvement blessées dans un violent choc frontal

