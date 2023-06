Marvin Loze, Athois de 47 ans, est une des trois victimes du terrible accident de Petit-Enghien

L’accident s’est produit aux alentours de 6h15. Une voiture Peugeot 3008, immatriculée en France, circulait dans le sens Bruxelles-Tournai lorsqu’elle a fait une embardée. Elle est passée au-dessus du rail de sécurité et a percuté une camionnette qui circulait dans le sens Tournai vers Bruxelles. Dans cette camionnette, on retrouvait Marvin Loze, un père de famille de 47 ans, originaire de la cité des Géants et qui résidait dans le village de Bouvignies.

Quatre personnes se trouvaient dans la Peugeot. Les deux jeunes hommes installés à l’avant du véhicule sont décédés sur place. Ils étaient âgés entre 20 et 30 ans et seraient originaires de la région de Tourcoing. Les deux passagères, nées en 2001 et 2005, ont été emmenées dans un état critique à l’hôpital Erasme à Bruxelles, elles sont toujours entre la vie et la mort.