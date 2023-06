Le Shopping Nivelles soutient l’apiculture locale et produit son propre miel

Les ruches, situées sur le site du Shopping Nivelles, abritent des milliers d’abeilles qui travaillent assidûment pour produire du miel de qualité. Le miel récolté sera mis en vente lors des éco-days, offrant ainsi aux visiteurs l’opportunité de savourer un produit local et naturel. Un stand de vente sera spécialement installé dans la galerie du centre commercial.

Lors des éco-days, du 18 au 23 septembre prochain, le centre commercial nivellois organisera une vente de miel et des ateliers autour des ruches pour permettre aux clients de découvrir le monde fascinant des abeilles.

Par un spécialiste

L’apiculteur David Gruslin, responsable des ruches du Shopping Nivelles, partage son enthousiasme pour cette initiative : « Je suis un apiculteur passionné depuis plus de cinq ans. Mon objectif est de prendre soin de mes abeilles et de promouvoir le bien-être de ces insectes essentiels à notre écosystème. Les ruches du Shopping de Nivelles représentent un projet unique et je suis ravi de pouvoir sensibiliser le public à l’importance de l’apiculture lors des éco-days. »