Ne gâchez pas vos vacances si vous partez en voiture: le pic des départs est attendu fin juillet et début août

Fin juin et début juillet, les vacanciers rencontreront peu de problème sur la route, prévoit l’organisation.

A partir du troisième week-end de juillet (du 14 au 16), le réseau routier sera beaucoup plus chargé, avec un pic de départs attendu du 28 au 30 juillet et du 4 au 6 août. L’affluence sera particulièrement forte les samedis 15, 22 et 29 juillet, tout comme le vendredi 28 juillet. Il est conseillé aux automobilistes d’éviter ces journées et de préférer le dimanche.