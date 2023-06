Le coup de gueule de Pierre-Yves Jeholet sur la RTBF: «Soyons plus fiers de nos talents belges»

« Infos à la RTBF ce soir 23 heures, l’exploit de nos Cats en fin de journal, mais mesure-t-on l’exploit de nos joueuses de Basket ? Elles ont battu la Serbie, la France, l’Espagne. Notre média public doit mettre davantage en avant le sport féminin », écrit-il. « Le contrat de gestion de la RTBF le prévoit. Soyons plus fiers de nos talents belges et de nos talents féminins ».

« J’étais dans ma voiture, je rentrais d’une réunion à Bruxelles. Je n’avais déjà pas pu voir le match, ce qui était un peu frustrant vu l’exploit qu’elles ont réalisé. Je m’attendais à avoir tous les détails de la rencontre et de la victoire des Cats et finalement, c’est passé dans le chapitre sportif à la fin du journal », nous explique-t-il sur son coup de gueule. « Je trouvais ça dommage. Elles ont battu la Serbie, la France, l’Espagne… Elles ont été super courageuses. Elles défendent de belles valeurs et elles montrent l’exemple à toute une génération… C’est historique. Et on les relègue en fin de journal », regrette-t-il. « Nous avons une génération exceptionnelle et c’est prometteur pour les JO ».