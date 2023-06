La défense de Bilal El Makhoukhi poursuit sa plaidoirie: «C’est quelqu’un de confiance, mais ça ne le rend pas indispensable aux yeux de la cellule»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La semaine passée, Me Nicolas Cohen plaidait « le droit de la guerre » concernant l’implication de Bilal El Makhoukhi. Pour le pénaliste, il a participé aux activités de la cellule responsable du 22 mars 2016 non dans un contexte terroriste, mais dans celui de la guerre en Syrie et de la participation de la Belgique à la Coalition internationale.

Si le jury ne devait pas retenir cet argument, Me Virginie Taelman demande ce lundi au justitia de considérer l’accusé comme complice, et non coauteur, d’assassinats et tentatives d’assassinat terroristes.

Bilal El Makhoukhi est poursuivi pour avoir fourni une aide logistique à la cellule terroriste. Il est l’un des rares accusés à être parti combattre en Syrie, avant de revenir en Belgique, grièvement blessé. Le rôle le plus important imputé à l’accusé, et qu’il n’a pas nié, est d’avoir récupéré des armes à feu qui se trouvaient dans la planque de la rue Max Roos à Schaerbeek. Il a refusé de dire où il les avait cachées ensuite, ni à qui il les avait confiées.