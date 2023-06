Ça se confirme: Islam Slimani ne reviendra pas à Anderlecht, les fans s’inquiètent de ne pas voir de recrues

S’il y avait beaucoup de jeunes sur la pelouse lors de la victoire d’Anderlecht en match amical contre Audenarde, il n’y a toujours pas la moindre nouvelle tête dans les rangs mauves. Et pour cause : il n’y a pas encore eu de transfert en cet été 2023.

De quoi susciter de l’impatience chez les fans qui ont discuté avec Jesper Fredberg samedi soir. « Je ne panique pas », assure Riemer. « Le scénario de rêve, c’est d’avoir les nouveaux dès le début de la préparation. C’est une utopie. On travaille d’arrache-pied sur le mercato. Comme on recrutera des profils spécifiques à nos besoins, leur temps d’adaptation sera plus court. Je peux vous assurer qu’on sera compétitif dès la première journée. »