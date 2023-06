Un motard liégeois refuse de se faire contrôler sur l’autoroute E40 et fonce sur les policiers à Flémalle

Ce dimanche matin entre 10h et 11h, il y a eu une course-poursuite entre des policiers et un jeune motard liégeois de 28 ans sur l’autoroute E40. Les policiers suivaient la moto à hauteur de Saint-Georges et ont voulu contrôler son pilote mais celui-ci a accéléré et ne s’est pas arrêté. Au contraire, il a roulé à une vitesse maximale de 230 km/h !

Il est passé par une aire de repos mais il a été bloqué par d’autres véhicules puis il a réaccéléré et a roulé à 160 puis à 180 km/h ! Finalement, il est sorti de l’autoroute à Flémalle et les policiers ont tenté de le bloquer mais il est passé par un accotement herbeux et a franchi une ligne blanche avant de percuter le véhicule de police, ce qui s’apparente à une rébellion armée avec sa moto. Les policiers ont finalement arrêté le jeune motard, déjà très connu de la justice liégeoise avec des mesures probatoires.