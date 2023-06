Prudence si vous empruntez déjà la route des vacances le week-end prochain: un trafic très dense est attendu chez nos pays voisins

En France, une journée rouge a été annoncée pour Paris et sa région vendredi, avec un trafic très difficile et de longs embouteillages, a indiqué l’organisation de mobilité lundi.

Ailleurs en France, Touring prévoit une journée orange vendredi, avec une circulation très difficile et des bouchons moins importants. Samedi est également une journée orange pour la région parisienne, aucun problème de circulation n’étant prévu dans le reste de la France. La journée pourrait être particulièrement chargée en région parisienne, près de Bordeaux et de Lyon. La circulation sera également dense sur l’A9 près de Nîmes et Montpellier et de Perpignan à la frontière espagnole. Aucun problème n’est attendu sur les routes françaises dimanche.