Trop de conservateurs dans le jambon: Testachats réclame une réduction des taux autorisés par l’Europe

Ce mardi, la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire européenne doit se prononcer sur un abaissement de la quantité de nitrites et de nitrates autorisés dans l’alimentation. Une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais l’association belge Testachats demande à l’Europe de durcir encore le ton, estimant que les nouveaux taux proposés ne sont pas suffisamment stricts et qu’ils doivent encore être abaissés. de videos Ces conservateurs, on les détecte dans la liste des ingrédients sous les intitulés E249, E250, E251 et E252. On les retrouvent souvent dans les charcuteries comme le jambon, auquel ils donnent sa belle couleur rosée. Mais leur usage est de plus en plus critiqué, pour leur potentiel cancérigène.

« Plusieurs études démontrent qu’une consommation importante de nitrites peut nuire à la santé. L’utilité de ces additifs, qui limiteraient par exemple la prolifération de micro-organismes pathogènes, est de plus en plus questionnée », dénonce Testachats. Qui souligne ainsi que l’Agence Française de sécurité sanitaire et alimentaire (ANSES) a établi un lien entre les risques de cancer colorectal et l’exposition aux nitrites et/ou nitrates.