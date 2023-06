Arrestation d’un dealer de drogues ce dimanche après-midi à Liège

Ce dimanche en fin d’après-midi à Liège, des policiers en civil constatent le manège suspect d’une femme qui semble chercher de la drogue. Les policiers décident de la suivre. Elle rencontre une autre personne toxicomane qui lui indique qu’une autre personne va bientôt arriver. Et en effet, peu après, une voiture arrive et s’arrête. La femme monte à bord du véhicule muni de fausses plaques d’immatriculation.

Les policiers décident dès lors de contrôler le conducteur et le véhicule. Ils découvrent une somme de 1500 euros en petites coupures, un peu de cocaïne et un couteau ainsi qu’une balance de précision et un gsm. L’analyse des appels sur le gsm confirme la vente de stupéfiants. Les policiers font appel à un chien spécialisé dans la recherche de drogues et le chien découvre une chaussette dans laquelle se trouvent plus de 100 grammes d’héroïne. Entendu par les policiers, ce jeune conducteur de 27 ans affirme être choqué ! « Je ne comprends pas la présence de la drogue dans ma voiture et je tombe des nues », ose-t-il déclarer !