Action syndicale de travailleurs des entreprises de travail adapté bruxelloises mardi

Des travailleurs des entreprises de travail adapté bruxelloises mèneront mardi matin une action organisée en front commun syndical devant le tribunal du travail à Bruxelles.

Selon le front commun, soutenu par les «Femmes CSC», le délégué syndical, qui compte «27 années de service sans un seul avertissement écrit», a été licencié après qu’une assistante sociale a reçu le témoignage d’une travailleuse moins valide accusant le délégué de l’avoir importunée dans les transports en commun.

Le délégué s’est vu immédiatement notifier son licenciement pour motif grave «sans même avoir été entendu, et sans qu’aucune intervention du service externe pour la prévention et la protection au travail n’ait été sollicitée», dénonce le front commun. Lequel estime encore que la direction du groupe FOES «instrumentalise une travailleuse moins valide ainsi que la problématique grave et sérieuse du harcèlement sexuel pour se débarrasser d’un délégué un peu trop combattif à leur goût».